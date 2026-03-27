27 марта 2026 в 16:57

«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд

Sohu: Зеленский прибыл в Эр-Рияд в попытке вернуть внимание США

Владимир Зеленский во время визита в Эр-Рияд Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский пытается вернуть внимание Вашингтона в свете военной операции США и Израиля против Ирана, пишет китайское издание Sohu. При этом обозреватели указывают, что политик, будучи по профессии комиком, больше не вызывает интереса ни у союзников, ни у мировой аудитории.

В публикации отмечается, что США активно инвестируют ресурсы, оружие и боеприпасы в конфликт на Ближнем Востоке. Как пишут журналисты, даже если Евросоюз и НАТО смогут взять на себя часть киевских расходов, то Вашингтон едва ли продолжит оказывать Украине военную помощь.

Украина, которая уже четыре года ведет конфликт за США [с Россией], может быть отброшена в сторону и не сможет постоять за себя, — говорится в материале.

Ранее руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил NEWS.ru, что Украина окажет поддержку Саудовской Аравии в ближневосточном конфликте по инициативе США. Так он прокомментировал заявление Зеленского о подписании договора об оборонном сотрудничестве с Эр-Риядом. По словам политолога, саудиты могут перенять опыт ВСУ для сведения счетов с Ираном.

