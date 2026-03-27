27 марта 2026 в 14:21

Стало известно, что осложняет острую нехватку топлива у ВСУ

Военэксперт Литовкин: удары РФ по портам Украины осложняют нехватку топлива ВСУ

Последствия удара российских беспилотников по Одессе Последствия удара российских беспилотников по Одессе Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Удары России по портам Украины осложняют ситуацию с нехваткой топлива у ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, проблема носит комплексный характер и не ограничивается только текущей ситуацией в Персидском заливе.

Почему у ВСУ не хватает топлива? Проблема не только в войне США с Ираном. Вспомните Венгрию, Словакию, которые не поставляют Украине энергоресурсы из-за перекрытого нефтепровода «Дружба». Они закрыли трубопроводы, по которым шло дизельное топливо, бензин и так далее. Причастна и работа наших ракет, которые наносят удары по портам Одессы, Николаева, эшелонам с нефтепродуктами, которые идут из ЕС. Поэтому здесь комплексные причины, не только ситуация в Персидском заливе влияет на топливную нехватку, — пояснил Литовкин.

Он добавил, что ВСУ вряд ли столкнутся с полным отсутствием топлива. По его словам, на Украине есть собственные запасы нефти и дизеля.

Ранее двое бойцов ВСУ сообщили, что украинские военные столкнулись с острой нехваткой топлива вследствие операции США и Израиля против Ирана. По информации западных журналистов, проблемы с обеспечением горючим уже сказались на использовании боевой техники.

Украина
ВСУ
Россия
топливо
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
