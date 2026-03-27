Военэксперт оценил перспективы Украины лишиться денег ЕС и проиграть в июне

Евросоюз будет оказывать давление на Венгрию и Словакию с целью передачи средств на нужды украинской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Европа не прекратит финансовую поддержку ВСУ до завершения конфликта.

США собираются накладывать санкции на Венгрию, потому что она не помогает Украине. То есть дружба между [Виктором] Орбаном (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru) и [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru) — это дружба, а денежки — это денежки. Я думаю, что венгров дожмут, и [Киеву] передадут €90 млрд. России нужно надеяться только на своих бойцов и командиров, на свой суверенитет. Я думаю, что [Украине] хватит [денег]. Им дадут и будут давать, пока они ведут боевые действия с нами, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что в настоящее время активно распространяются сообщения из недружественных источников и ведется информационная гибридная война. По словам военного эксперта, новости о финансовых проблемах ВСУ могут быть попыткой расслабить Россию, чего нельзя допустить.

[Украина] выполняет задачи, которые им поставлены в Европе. Трамп не скрывает, что это не война США, но они продолжают помогать Киеву. Постоянно уничтожается американская техника. Будут дожимать выборы в Венгрии. Я думаю, что все-таки, наверное, так называемая оппозиция выиграет. Этим натовским скопом они их задавят: и Словакию, и Венгрию, к сожалению, — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что финансовые ресурсы Украины для продолжения боевых действий могут иссякнуть к июню 2026 года. Ситуация усугубляется блокировкой помощи от основных доноров. Это снижает шансы на необходимое обеспечение украинской армии до лета.