«Будут подключаться»: политолог предвидел участие Европы в войне с Ираном

Европейские страны не станут оставаться в стороне и в конечном итоге подключатся к разрешению конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал политолог-американист Малек Дудаков. Однако он уверен, что произойдет это лишь в самый последний момент.

Европейцы, они будут подключаться в самый последний момент, чтобы не оказаться у разбитого корыта, чтобы про них все-таки кто-то вспомнил, — убежден Дудаков.

Он добавил, что сегодня основными претендентами на посредничество между Ираном и США считаются страны, дружественные Исламской Республике. В их число входят Пакистан, Турция и Египет.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что президент США Дональд Трамп может возложить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответственность за провал в ближневосточном конфликте. По его словам, американский президент сосредоточит внимание на миротворческих усилиях, чтобы восстановить свою репутацию.