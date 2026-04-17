17 апреля 2026 в 10:24

Политолог объяснил, кто стоит за призывами Нарвы к автономии

Политолог Самонкин: за призывами к автономии Нарвы могут стоять пранкеры

Фото: Sergei Stepanov/Xinhua/Global Look Press
За призывами к отделению Нарвы от Эстонии могут стоять пранкеры, заявил ОТР член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ Юрий Самонкин. Он отметил, что шутка может быть информационным жестом, говорящим об усталости местного населения от русофобии.

Со времен СССР в Эстонии и [странах Балтии] в целом существуют люди, которые <…> ощущают себя частью русского мира и действительно ностальгируют, вспоминают Советский Союз. Они постоянно подвергаются репрессиям: то отнимают гражданство, то их депортируют, то запрещают говорить в школах на русском языке их детям и так далее, и так далее, — рассказал Самонкин.

Политолог подчеркнул, что сам пранк можно назвать абсурдным, однако лозунг «НАТО не поможет» появился не безосновательно. По его словам, кризис на Ближнем Востоке показал раскол Блока.

Ранее историк Вячеслав Содоль заявил, что власти Молдовы намерены ввести новые фискальные меры, которые обяжут предприятия Приднестровья выплачивать НДС и акцизы в молдавский бюджет. По его словам, Кишинев пытается сделать республику своим финансовым донором.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

