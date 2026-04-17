Политолог объяснил, кто стоит за призывами Нарвы к автономии

За призывами к отделению Нарвы от Эстонии могут стоять пранкеры, заявил ОТР член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ Юрий Самонкин. Он отметил, что шутка может быть информационным жестом, говорящим об усталости местного населения от русофобии.

Со времен СССР в Эстонии и [странах Балтии] в целом существуют люди, которые <…> ощущают себя частью русского мира и действительно ностальгируют, вспоминают Советский Союз. Они постоянно подвергаются репрессиям: то отнимают гражданство, то их депортируют, то запрещают говорить в школах на русском языке их детям и так далее, и так далее, — рассказал Самонкин.

Политолог подчеркнул, что сам пранк можно назвать абсурдным, однако лозунг «НАТО не поможет» появился не безосновательно. По его словам, кризис на Ближнем Востоке показал раскол Блока.

