«Хватит уже»: Трамп выставил жесткий запрет Израилю по Ливану

Соединенные Штаты запретили Израилю наносить удары по Ливану, написал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что Израиль больше не будет бомбить ливанскую территорию. Он добавил, что США будут отдельно сотрудничать с Ливаном и решать вопрос с движением «Хезболла» надлежащим образом.

Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили ему это делать. Хватит уже!!! — написал Трамп.

В пятницу в полночь по московскому времени в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение было достигнуто президентом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.

Позже президент республики Джозеф Аун заявил, что Ливан намерен добиваться вывода израильских войск со своей территории. Также страна требует освобождения заключенных и урегулирования приграничных споров с еврейским государством.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля сообщил, что поручил правительству как можно скорее начать прямые переговоры с Ливаном. Вопрос поднимался на тему о разоружении «Хезболлы» и установлении мирных двусторонних отношений. О переговорах говорил и представитель Госдепа США Томми Пиготт.