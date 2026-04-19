«Великолепный союзник»: Трамп дал оценку израильским властям Трамп: Израиль стал для США отличным союзником, который знает путь к победе

Президент США Дональд Трамп высоко оценил отношения с Израилем. В своей соцсети Truth Social он заявил, что Тель-Авив проявил себя как «великолепный союзник» Вашингтона.

Нравится ли людям Израиль или нет, он проявил себя как великолепный союзник Соединенных Штатов Америки, — говорится в сообщении Трампа.

По словам американского лидера, Израиль знает, как побеждать, «в отличие от некоторых». Ряд стран показали свое истинное лицо во время конфликта, и это «лицо» было не самым приятным. Трамп не стал уточнять, кого именно он имел в виду. Его заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в конфликте с Исламской Республикой. Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф в телеобращении к нации заявил, что противники обладают большими ресурсами, но принимают стратегически неверные решения и не смогли достичь ни одной из своих целей.

До этого Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома. Оно было посвящено новому витку кризиса в Ормузском проливе и переговорам с Ираном.