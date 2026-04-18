Трамп провел совещание по самому спорному вопросу на Ближнем Востоке Axios: Трамп посовещался в Белом доме по ситуации в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома. Оно было посвящено новому витку кризиса в Ормузском проливе и переговорам с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

В совещании приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и еще несколько политиков. Они обменялись мнениями по поводу продолжения военных действий на территории Ближнего Востока.

До этого ВМС США начали блокаду иранских портов. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно проходить через пролив, если не платили Тегерану. После этого иранская сторона вновь перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Соединенных Штатов. ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу.

Ранее агентство Fars со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности республики сообщило, что Иран намерен осуществлять надзор и контроль за движением судов через Ормузский пролив вплоть до полного прекращения военных действий и установления прочного мира в регионе. Тегеран обосновал это решение соображениями национальной безопасности.