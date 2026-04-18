Трамп провел совещание по самому спорному вопросу на Ближнем Востоке

Axios: Трамп посовещался в Белом доме по ситуации в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома. Оно было посвящено новому витку кризиса в Ормузском проливе и переговорам с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

В совещании приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и еще несколько политиков. Они обменялись мнениями по поводу продолжения военных действий на территории Ближнего Востока.

Президент Трамп в субботу утром провел заседание в Ситуационной комнате Белого дома, чтобы обсудить новый виток кризиса в Ормузском проливе и переговоры с Ираном, сообщили два американских чиновника, — пишет издание.

До этого ВМС США начали блокаду иранских портов. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно проходить через пролив, если не платили Тегерану. После этого иранская сторона вновь перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Соединенных Штатов. ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу.

Ранее агентство Fars со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности республики сообщило, что Иран намерен осуществлять надзор и контроль за движением судов через Ормузский пролив вплоть до полного прекращения военных действий и установления прочного мира в регионе. Тегеран обосновал это решение соображениями национальной безопасности.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
