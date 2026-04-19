«Краснодар» — «Балтика»: когда пройдет матч, кто фаворит, прогнозы

19 апреля в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится матч одного из претендентов на чемпионство «Краснодара» и главного открытия текущего розыгрыша — калининградской «Балтики». У кого больше шансов на победу, история противостояний клубов — в материале NEWS.ru.

Как «Краснодар» и «Балтика» выступают в сезоне РПЛ

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. В весенней части сезона команда Мурада Мусаева одержала четыре победы в шести матчах. В Казани «Краснодар» уступил «Рубину» со счетом 1:2, а в прошлом туре сыграл вничью с главным соперником в концовке сезона — петербургским «Зенитом» (1:1).

Вопреки ожиданиям, после первой части чемпионата «Балтика» не только не откатилась ниже в таблице, но и забралась на четвертую строчку. У команды Андрея Талалаева 44 очка, а отставание от идущего третьим «Локомотива» — всего один балл. После минимального поражения от «Зенита» на старте весеннего отрезка (0:1) «Балтика» выдала серию из пяти матчей без поражений. Калининградцы обыграли «Сочи» (4:0) и ЦСКА (1:0), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), «Пари НН» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (2:2).

Мурад Мусаев

Может ли «Балтика» обыграть «Краснодар»

Фаворитом встречи является «Краснодар». Команда Мусаева — действующий чемпион России и в этом году имеет хорошие шансы на закрепление успеха. «Балтика», несмотря на удивительные выступления, еще в прошлом году выступала во втором по силе дивизионе — в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

У «Балтики» очень мало шансов в матче против «Краснодара», который борется за чемпионство и должен показать хорошую игру, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, команда Талалаева будет держаться до последнего, но уступит.

Владислав Саусь («Балтика»), Эдуард Сперцян («Краснодар») в матче 15-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ)

«„Балтика“ за счет своей мотивации, физической готовности может долго не давать себя обыграть. Но думаю, что здесь силы не равны и „Краснодар“ в конце концов дожмет и обыграет», — сказал Булыкин.

Также экс-игрок добавил, что одна из причин спада «Балтики» во второй части сезона — отсутствие Талалаева. Тренера дисквалифицировали на четыре встречи за спровоцированную массовую потасовку в матче с ЦСКА. Булыкин отметил, что физическое состояние игроков уже не такое, как в первой половине чемпионата.

«Футболистам важно чувствовать тренера в раздевалке и атмосферу, которую он создает. Невозможно быть хорошо физически готовыми на весь отрезок сезона. Игроки „Балтики“ начнут уставать, пошли травмы. Физически „Балтика“ уже не показывает свой максимум, как это было раньше», — добавил Булыкин.

Калининградцы доставили очень много неприятных моментов лидерам чемпионата России по футболу — «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву», заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. Он не исключил, что команда Талалаева может отобрать очки у «Краснодара».

Масалитин также считает, что результаты калининградцев просели из-за дисквалификации главного тренера. Среди проблем команды он отметил еще и травму сальвадорского форварда Брайана Хиля, который, по мнению экс-игрока, может забивать в каждом матче.

«Своим окриком всегда можно игрока вернуть назад или подсказать, направить в нужное русло. Криком можно заставить футболиста выполнять свои профессиональные обязанности. Но на „Балтику“ также влияет отсутствие Брайана Хиля», — добавил Масалитин.

Несмотря на осечки в последних матчах, «Балтика» может занять третье место, если будет стабильно набирать очки, отметил экс-игрок. По словам Масалитина, в российском футболе возможно все.

«Никто не думал, что весной посыпется ЦСКА. Никто не предполагал, а все посыпалось. Если „Балтика“ будет брать свои очки, перед ними откроется путь к третьему месту», — сказал Масалитин.



Кто является лидером «Краснодара» и «Балтики»

Футболисты «Краснодара» — лучшие бомбардиры и ассистенты РПЛ. Колумбиец Джон Кордоба забил 14 мячей. В топ-4 также входит полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян, на счету которого 11 голов. В его активе также 14 результативных передач.

В последнем матче против «Пари НН» травму получил Хиль, который является главным голеадором «Балтики» — 13 мячей. Долгое время сальвадорец лидировал и в гонке бомбардиров. Вторым в списке снайперов среди балтийцев идет россиянин Максим Петров (6), третьим — нигериец Чинонсо Оффор (3).

История противостояния «Краснодара» и «Балтики»

«Краснодар» и «Балтика» провели друг с другом всего семь матчей. Четыре из них пришлись на начальные годы жизни «быков» в период выступлений в ФНЛ. Единственная победа «Балтики» случилась в самой первой встрече в 2009 году. В РПЛ из трех игр «быки» дважды поделили очки с соперником и один раз выиграли.

Центральный матч 25-го тура чемпионата России состоится 19 апреля на домашнем стадионе «Краснодара» «Ozon Арена». Начало встречи запланировано на 19:30. Главный судья — Кирилл Левников.

