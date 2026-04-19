«Краснодар» — «Балтика»: когда пройдет матч, кто фаворит, прогнозы

19 апреля в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится матч одного из претендентов на чемпионство «Краснодара» и главного открытия текущего розыгрыша — калининградской «Балтики». У кого больше шансов на победу, история противостояний клубов — в материале NEWS.ru.
Как «Краснодар» и «Балтика» выступают в сезоне РПЛ
На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. В весенней части сезона команда Мурада Мусаева одержала четыре победы в шести матчах. В Казани «Краснодар» уступил «Рубину» со счетом 1:2, а в прошлом туре сыграл вничью с главным соперником в концовке сезона — петербургским «Зенитом» (1:1).
Вопреки ожиданиям, после первой части чемпионата «Балтика» не только не откатилась ниже в таблице, но и забралась на четвертую строчку. У команды Андрея Талалаева 44 очка, а отставание от идущего третьим «Локомотива» — всего один балл. После минимального поражения от «Зенита» на старте весеннего отрезка (0:1) «Балтика» выдала серию из пяти матчей без поражений. Калининградцы обыграли «Сочи» (4:0) и ЦСКА (1:0), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), «Пари НН» (2:2) и махачкалинским «Динамо» (2:2).
Может ли «Балтика» обыграть «Краснодар»
Фаворитом встречи является «Краснодар». Команда Мусаева — действующий чемпион России и в этом году имеет хорошие шансы на закрепление успеха. «Балтика», несмотря на удивительные выступления, еще в прошлом году выступала во втором по силе дивизионе — в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
У «Балтики» очень мало шансов в матче против «Краснодара», который борется за чемпионство и должен показать хорошую игру, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, команда Талалаева будет держаться до последнего, но уступит.
«„Балтика“ за счет своей мотивации, физической готовности может долго не давать себя обыграть. Но думаю, что здесь силы не равны и „Краснодар“ в конце концов дожмет и обыграет», — сказал Булыкин.
Также экс-игрок добавил, что одна из причин спада «Балтики» во второй части сезона — отсутствие Талалаева. Тренера дисквалифицировали на четыре встречи за спровоцированную массовую потасовку в матче с ЦСКА. Булыкин отметил, что физическое состояние игроков уже не такое, как в первой половине чемпионата.
«Футболистам важно чувствовать тренера в раздевалке и атмосферу, которую он создает. Невозможно быть хорошо физически готовыми на весь отрезок сезона. Игроки „Балтики“ начнут уставать, пошли травмы. Физически „Балтика“ уже не показывает свой максимум, как это было раньше», — добавил Булыкин.
Калининградцы доставили очень много неприятных моментов лидерам чемпионата России по футболу — «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву», заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. Он не исключил, что команда Талалаева может отобрать очки у «Краснодара».
Масалитин также считает, что результаты калининградцев просели из-за дисквалификации главного тренера. Среди проблем команды он отметил еще и травму сальвадорского форварда Брайана Хиля, который, по мнению экс-игрока, может забивать в каждом матче.
«Своим окриком всегда можно игрока вернуть назад или подсказать, направить в нужное русло. Криком можно заставить футболиста выполнять свои профессиональные обязанности. Но на „Балтику“ также влияет отсутствие Брайана Хиля», — добавил Масалитин.
Несмотря на осечки в последних матчах, «Балтика» может занять третье место, если будет стабильно набирать очки, отметил экс-игрок. По словам Масалитина, в российском футболе возможно все.
«Никто не думал, что весной посыпется ЦСКА. Никто не предполагал, а все посыпалось. Если „Балтика“ будет брать свои очки, перед ними откроется путь к третьему месту», — сказал Масалитин.
Кто является лидером «Краснодара» и «Балтики»
Футболисты «Краснодара» — лучшие бомбардиры и ассистенты РПЛ. Колумбиец Джон Кордоба забил 14 мячей. В топ-4 также входит полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян, на счету которого 11 голов. В его активе также 14 результативных передач.
В последнем матче против «Пари НН» травму получил Хиль, который является главным голеадором «Балтики» — 13 мячей. Долгое время сальвадорец лидировал и в гонке бомбардиров. Вторым в списке снайперов среди балтийцев идет россиянин Максим Петров (6), третьим — нигериец Чинонсо Оффор (3).
История противостояния «Краснодара» и «Балтики»
«Краснодар» и «Балтика» провели друг с другом всего семь матчей. Четыре из них пришлись на начальные годы жизни «быков» в период выступлений в ФНЛ. Единственная победа «Балтики» случилась в самой первой встрече в 2009 году. В РПЛ из трех игр «быки» дважды поделили очки с соперником и один раз выиграли.
Центральный матч 25-го тура чемпионата России состоится 19 апреля на домашнем стадионе «Краснодара» «Ozon Арена». Начало встречи запланировано на 19:30. Главный судья — Кирилл Левников.
