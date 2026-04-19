Пилот истребителя Су-35С заснял свою работу на задании по уничтожению ВСУ Минобороны показало прикрытие Су-35С вертолетов российской авиации в зоне СВО

Минобороны опубликовало кадры с работой экипажа истребителя Су-35С во время прикрытия вертолетов российской авиации при ударах по подразделениям ВСУ. Видео снято из салона военного самолета.

Экипаж истребителя Су-35С обеспечил прикрытие вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее группировка войск «Южная» уничтожила укрепленные укрытия с личным составом ВСУ на Константиновском направлении. Операторы БПЛА обнаружили замаскированное сооружение в одном из строений частного сектора. Часть личного состава ВСУ успела переместиться в запасное укрытие, но после корректировки огня оно также было уничтожено вместе с живой силой и военным имуществом.

ВС РФ до этого нанесли удар по энергетической и транспортной инфраструктуре украинской армии. Для атаки были задействованы авиация, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, российские войска поразили места хранения и подготовки дронов дальнего действия, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.