19 апреля 2026 в 13:19

Российские средства ПВО сбили 274 беспилотника ВСУ за сутки

Российские средства ПВО сбили 274 беспилотника ВСУ за сутки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, были уничтожены шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы HIMARS и ракета большой дальности «Нептун».

Ранее дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 19 апреля уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны. В частности, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Курской и Ростовской областей.

До этого Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины применяют тактику волчьей стаи для атак беспилотниками на российские регионы. По его словам, украинские военные с начала конфликта отправляют наибольшее количество дронов на один участок, рассчитывая, что хотя бы один из них достигнет поставленной цели.

