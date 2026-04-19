Назван самый убыточный футбольный клуб России в 2025 году РИА Новости: «Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году

Московский «Спартак» оказался самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году, следует из отчетности, которая есть в распоряжении РИА Новости. Так, чистый убыток красно-белых составил 3,65 млрд рублей, что на 149% больше убытка за 2024 год.

Как сообщается, по итогам 2025 года финансовые убытки понесли сразу несколько российских футбольных клубов. Среди них — «Сочи» с убытком 877,3 млн рублей, московский «Локомотив» (859,4 млн), самарские «Крылья Советов» (628,9 млн), а также «Оренбург» (63,9 млн) и «Нижний Новгород» (7,4 млн рублей).

