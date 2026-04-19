19 апреля 2026 в 15:16

Трамп обвинил Иран в серьезном нарушении режима прекращения огня

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в серьезном нарушении режима прекращения огня, сообщил журналист Джонатан Карл в соцсети X. При этом глава государства уверен, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном так или иначе будет заключено в будущем.

Президент Трамп сообщил мне, что Иран совершил «серьезное нарушение» режима прекращения огня, — написал Карл.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что войну в Иране ждет заморозка, когда противоборствующие стороны зайдут в тупик. По его словам, пока Ормузский пролив выступает главным рычагом давления США и Ирана друг на друга.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика не рассматривает возможность передачи Соединенным Штатам запасов обогащенного урана, несмотря на заявления Трампа. Дипломат также подчеркнул, что Тегеран пока не готов к новому этапу очных переговоров с представителями Белого дома.

