19 апреля 2026 в 15:17

Эдгард Запашный отправится на фронт

Эдгард Запашный сообщил о поездке на линию боевого соприкосновения в ДНР

Эдгард Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал РИА Новости, что планирует отправиться на линию боевого соприкосновения в ДНР для съемок собственного проекта «Мужики». Помимо работы над фильмом, цирковая труппа Запашных уже готовит масштабную раздачу бесплатных билетов для участников специальной военной операции и их семей.

Посещу сразу несколько горячих точек [в ДНР]. Вместе с героями нашей программы обязательно побываю на местах дислокации наших военных, чтобы показать нашему зрителю, как по-настоящему обстоят дела на фронте, — сказал он.

Ранее Запашный рассказал, как попал в больницу с сильными болями на два дня во время служебной поездки в ЛНР. Артист особо выделил заведующего урологическим отделением клиники Артура Мекиняна, отметив, что тот, несмотря на свой собственный день рождения, срочно прибыл в клинику ночью, чтобы оказать необходимую помощь.

До этого Запашный пригласил девятилетнего школьника Глеба, который пострадал при взрыве в подмосковном Красногорске, в Большой Московской цирк. Вместе со своими коллегами артист записал трогательное видеообращение.

