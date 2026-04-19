Против украинских полицейских-трусов завели уголовное дело На Украине завели дело против полицейских, сбежавших во время стрельбы в Киеве

На Украине возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые во время стрельбы в Киеве сбежали с места происшествия, оставив гражданское население без защиты, написал в Telegram-канале генеральный прокурор страны Руслан Кравченко. По его словам, речь идет о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции <...> начато уголовное производство, — написал Кравченко.

Ранее военкор Евгений Поддубный написал, что рядовым жителям Украины не у кого искать защиты от «людоловов» из ТЦК и полиции. Он прокомментировал инцидент, в котором сотрудники военкомата не смогли вытащить мужчину из машины и открыли стрельбу ему вслед, назвав это чудовищной нормой для украинских силовиков.

До этого бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на улицах Украины царит ужас из-за мобилизации. Она отметила рост недоверия к правительству и написала, что все ее знакомые согласились бы на компромисс с Россией ради скорейшего мира.