19 апреля 2026 в 16:10

Стало известно, кто будет представлять США на переговорах в Исламабаде

NYP: Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах в Исламабаде

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер Стив Уиткофф и Джаред Кушнер Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Исламабаде, сообщает New York Post. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс не присоединится к этой поездке.

Уиткофф и Кушнер направляются в Пакистан для переговоров. Вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавлял предыдущий раунд переговоров, не примет участия в поездке, — сказано в сообщении.

Однако американский посол при ООН Майк Уолтц сообщил телеканалу ABC News, что делегацию США на переговорах с Ираном в Исламабаде возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Глава американского Министерства энергетики Крис Райт также подтвердил CNN, что Вэнс будет руководить делегацией.

Вице-президент возглавляет делегацию, — сказал Райт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация вылетает в Исламабад и прибудет туда вечером 20 апреля для начала переговорного процесса. Глава Белого дома также обвинил Иран в нарушении ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня и возобновлении обстрелов в акватории Ормузского пролива.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.