Стало известно, кто будет представлять США на переговорах в Исламабаде

Стало известно, кто будет представлять США на переговорах в Исламабаде NYP: Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах в Исламабаде

Американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Исламабаде, сообщает New York Post. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс не присоединится к этой поездке.

Уиткофф и Кушнер направляются в Пакистан для переговоров. Вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавлял предыдущий раунд переговоров, не примет участия в поездке, — сказано в сообщении.

Однако американский посол при ООН Майк Уолтц сообщил телеканалу ABC News, что делегацию США на переговорах с Ираном в Исламабаде возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Глава американского Министерства энергетики Крис Райт также подтвердил CNN, что Вэнс будет руководить делегацией.

Вице-президент возглавляет делегацию, — сказал Райт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация вылетает в Исламабад и прибудет туда вечером 20 апреля для начала переговорного процесса. Глава Белого дома также обвинил Иран в нарушении ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня и возобновлении обстрелов в акватории Ормузского пролива.