«В Германии кричат»: Дмитриев об упрямстве русофоба Мерца перед Россией Дмитриев: немцы не уверены в отказе Мерца от русофобии

Немцы не уверены в том, что на фоне энергокризиса канцлер Германии Фридрих Мерц откажется от русофобной политики и обратится за помощью к России, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал видео, на котором толпа людей с национальными флагами скандирует лозунг: «Мерц должен уйти».

Как и предсказывалось, протестующие из-за цен на топливо в Германии кричат: «Долой Мерца!» По всей видимости, они все еще не уверены, что канцлер Мерц быстро откажется от своей русофобной позиции и попросит Россию спасти Германию с помощью российского топлива, — написал Дмитриев.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев и Берлин подписали три важных соглашения в рамках нового масштабного пакета сотрудничества на €4 млрд. По его словам, цель этой «мегасделки» — усиление ПВО, развитие дальнобойных возможностей страны и совместного производства дронов.

Немецкие политики между тем заявили, что Германия должна немедленно прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Поводом стали опубликованные данные журналистского расследования о причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».