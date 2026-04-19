19 апреля 2026 в 15:25

Возгорание на морском терминале в Туапсе после удара БПЛА удалось погасить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожар на морском терминале в Туапсе Краснодарского края, вспыхнувший после ночной атаки украинских беспилотников 16 апреля, полностью потушен, сообщили в оперштабе Кубани в Telegram-канале. Специалистам удалось полностью ликвидировать возгорание, возникшее на объекте в результате удара БПЛА.

В Туапсе ликвидировали возгорание на морском терминале. Пожар возник в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля. В тушении было задействовано свыше 150 человек и 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки украинских войск на Туапсе погибли взрослая девушка и девочка 14 лет. По его словам, личность первой жертвы все еще устанавливается. Позже оперштаб опубликовал кадры последствий массированной атаки БПЛА.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы Украины могли атаковать Туапсе либо из акватории Черного моря, либо с территории Херсонской области. По словам эксперта, российская армия должна ответить на такие действия массированными ударами.

