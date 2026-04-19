Пять крупнейших банков проверят по делу об обходе антииранских санкций The Telegraph: пять международных банков заподозрили в отмывании денег Ирана

Крупнейшие международные банки предоставили документы по делу о возможном обходе антииранских санкций, сообщает The Telegraph. По предварительной информации, турецкая «дочка» крупнейшего кувейтского банка Kuwait Finance House — Kuveyt Turk — могла использовать подставные компании и корреспондентские счета в международных банках для проведения трансакций в долларах.

В предполагаемой схеме, предварительно, задействованы HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon. Так, одна из операций Kuveyt Turk на сумму $5,7 млн была связана с Национальной иранской нефтяной компанией (National Iranian Oil Company), на которую наложили ограничения США и Европейский союз.

Через этот банк также могли проходить платежи за оборудование, потенциально применимое в ракетных и ядерных программах. Как отмечает издание, речь идет о «сложной схеме отмывания денег».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против Ирана не приведут к нормализации на Ближнем Востоке. Она отметила, что продление ограничений Евросоюзом указывает на предвзятое отношение объединения к Тегерану и носит деструктивный характер.