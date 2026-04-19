19 апреля 2026 в 17:41

Пять крупнейших банков проверят по делу об обходе антииранских санкций

Крупнейшие международные банки предоставили документы по делу о возможном обходе антииранских санкций, сообщает The Telegraph. По предварительной информации, турецкая «дочка» крупнейшего кувейтского банка Kuwait Finance House — Kuveyt Turk — могла использовать подставные компании и корреспондентские счета в международных банках для проведения трансакций в долларах.

В предполагаемой схеме, предварительно, задействованы HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon. Так, одна из операций Kuveyt Turk на сумму $5,7 млн была связана с Национальной иранской нефтяной компанией (National Iranian Oil Company), на которую наложили ограничения США и Европейский союз.

Через этот банк также могли проходить платежи за оборудование, потенциально применимое в ракетных и ядерных программах. Как отмечает издание, речь идет о «сложной схеме отмывания денег».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против Ирана не приведут к нормализации на Ближнем Востоке. Она отметила, что продление ограничений Евросоюзом указывает на предвзятое отношение объединения к Тегерану и носит деструктивный характер.

Российские борцы посоревнуются за золото на чемпионате Европы
Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком из-за отказа от фото
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

