19 апреля 2026 в 15:24

Рассекречен документ о зверствах нацистского карателя в ДНР

ФСБ рассекретила показания нациста Мюллера о геноциде в ДНР

ФСБ России ко Дню памяти жертв геноцида советского народа рассекретила показания нацистского карателя Гюнтера Макса Мюллера, причастного к зверствам немецких оккупантов в Донбассе в годы Великой Отечественной войны. В рассекреченных документах Мюллер признается, что силами полевой полиции в Краматорске было расстреляно 30 человек, а на принудительные работы в Германию нацисты отправили 300 человек, передает РИА Новости.

Мюллер Гюнтер Макс (Браунгард Освитер Рихард) — следователь карательной команды полевой полиции при 17-й германской армии, принимал участие в зверствах и в массовом истреблении советских граждан, — сказано в сообщении.

Ранее ФСБ обнародовала архивные документы, свидетельствующие о преступлениях нацистов в период Великой Отечественной войны. Среди опубликованных материалов — признательные показания капитана медицинской службы Эбергарда Мюллера, проходившего службу в лагере «Дулаг-241» в Симферополе. Он признался, что тяжелобольных и тяжелораненых военнопленных убивали с помощью внутривенных инъекций.

Кроме того, Федеральная служба безопасности обнародовала ранее засекреченные архивные материалы, касающиеся расследования, которое вели сотрудники Смерша после взятия Кенигсберга. В документах детально описываются преступления гитлеровских нацистов, совершенные в последние дни перед сдачей города-крепости.

