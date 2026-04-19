Германия перестала быть лидером в ЕС по одному показателю

Германия перестала лидировать в ЕС по числу принятых беженцев, сообщила газета Welt. Страну по этому показателю обогнали Франция, Испания и Италия.

Журналисты отметили, что в первом квартале 2026 года число первичных запросов на убежище в ФРГ упало на 23% по сравнению с прошлым годом. Попадание республики на четвертую строку рейтинга произошло впервые с 2015 года.

Ранее эксперт Мурад Садыгзаде выразил мнение, что расширение конфликта вокруг Ирана неизбежно спровоцирует мощнейший миграционный кризис, который затронет не только зону боевых действий, но и соседние регионы. Он отметил, что кризис на Ближнем Востоке спровоцирует не одну, а две волны беженцев.

До этого премьер-министры Италии и Дании Джорджа Мелони и Метте Фредериксен заявили, что над Европой нависла проблема, связанная с риском миграционного кризиса на фоне войны на Ближнем Востоке. По их словам, Еврокомиссия должна изучить механизмы действий на случай эскалации конфликта. В свою очередь экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ЕС не готов к преодолению таких кризисов вокруг Ирана.