19 апреля 2026 в 16:09

Мощный пожар оставил без крова более 9 тыс. человек в Малайзии

Фото: Bernama/XinHua/Global Look Press
Более 9 тыс. человек остались без жилья из-за мощного пожара в малайзийском городе Сандакан, заявил журналистам начальник окружной полиции Джордж Абд Ракман. В результате сгорело более тысячи домов, передает телеканал Bernama TV.

Уточняется, что район города, который пострадал больше всего, объявили зоной бедствия. Силы гражданской обороны ликвидируют последствия инцидента. Причины пожара выясняются.

Ранее необитаемый речной остров полностью сгорел в Лапландии. При этом спасатели не пытались тушить возгорание, но следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие острова. Остров расположен недалеко от поселка Карунки.

До этого чешский суд заключил под стражу гражданку США, которую обвиняют в поджоге оборонного предприятия LPP Holding. Инцидент произошел в восточной части страны, женщину экстрадировали из Словакии. Всего под стражей по аналогичному обвинению находятся шесть человек — среди них есть чехи и граждане других государств.

В начале апреля в экономической столице Бурунди произошел мощный пожар на военном складе боеприпасов. Число погибших исчислялось десятками, а пострадавших — сотнями.

