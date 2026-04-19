Мощный пожар оставил без крова более 9 тыс. человек в Малайзии

Более 9 тыс. человек остались без жилья из-за мощного пожара в малайзийском городе Сандакан, заявил журналистам начальник окружной полиции Джордж Абд Ракман. В результате сгорело более тысячи домов, передает телеканал Bernama TV.

Уточняется, что район города, который пострадал больше всего, объявили зоной бедствия. Силы гражданской обороны ликвидируют последствия инцидента. Причины пожара выясняются.

