Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 14:56

«Опоздали на месяц»: Дмитриев подколол ЕС одним замечанием по нефти и газу

Дмитриев: ЕС опоздал на месяц с реакцией на крупнейший энергетический кризис

Кирилл Дмитриев
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны ЕС начали реагировать на крупнейший энергетический кризис с опозданием на месяц, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал сообщения, что правительство Нидерландов вводит первый этап национального плана по преодолению нефтяного кризиса на фоне событий вокруг Ормузского пролива.

Страны ЕС, опоздав на месяц, только сейчас начинают действовать — медленно и плавно, — чтобы преодолеть крупнейший энергетический кризис, — написал Дмитриев.

Ранее он отметил, что в мире, включая США, усиливается осознание ключевой роли российской нефти и газа для стабильности глобальной экономики. При этом Дмитриев назвал санкции деструктивными и нерезультативными, предупредив, что любое решение США продлить послабления по ограничениям в отношении российской нефти вызовет панику и истерику в странах Евросоюза и Великобритании.

Кроме того, глава РФПИ заявил, что в ближайшее время Европу накроет энергетический кризис, подобный «цунами». По словам Дмитриева, такой сценарий приведет к серьезным экономическим последствиям для всего региона.

Власть
Евросоюз
Кирилл Дмитриев
энергокризис
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.