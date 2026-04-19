19 апреля 2026 в 13:42

В России «умерла» популярная китайская нейросеть

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek

Российские пользователи сообщили о масштабном сбое в работе китайской нейросети DeepSeek. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», неполадки начались 19 апреля около полудня по московскому времени. Так, за последние 15 минут поступило уже 67 сообщений о проблемах.

Наибольшее количество жалоб поступило из Оренбургской области — 22%. Также сбои фиксируются в Санкт-Петербурге, Тюмени, Москве, Свердловской области и Краснодарском крае. У некоторых пользователей DeepSeek появляется текст «Сообщение генерируется, попробуйте позже».

Ранее сбой произошел в работе популярного сервиса для просмотра фильмов Zona. Количество жалоб за сутки достигло 257 штук. Больше всего сообщений поступило из Москвы — около 17%. Также заметная доля обращений пришлась на Петербург, Приморский край и Свердловскую область.

До этого стало известно, что мессенджер Telegram начал работать без подключения прокси и VPN. Информация о том, что платформа более стабильна на системе Android, начала появляться от людей из Москвы, Московской и Тульской областей. При этом пользователи Apple не замечают подобных изменений.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
