В России «умерла» популярная китайская нейросеть

Российские пользователи сообщили о масштабном сбое в работе китайской нейросети DeepSeek. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», неполадки начались 19 апреля около полудня по московскому времени. Так, за последние 15 минут поступило уже 67 сообщений о проблемах.

Наибольшее количество жалоб поступило из Оренбургской области — 22%. Также сбои фиксируются в Санкт-Петербурге, Тюмени, Москве, Свердловской области и Краснодарском крае. У некоторых пользователей DeepSeek появляется текст «Сообщение генерируется, попробуйте позже».

Ранее сбой произошел в работе популярного сервиса для просмотра фильмов Zona. Количество жалоб за сутки достигло 257 штук. Больше всего сообщений поступило из Москвы — около 17%. Также заметная доля обращений пришлась на Петербург, Приморский край и Свердловскую область.

До этого стало известно, что мессенджер Telegram начал работать без подключения прокси и VPN. Информация о том, что платформа более стабильна на системе Android, начала появляться от людей из Москвы, Московской и Тульской областей. При этом пользователи Apple не замечают подобных изменений.