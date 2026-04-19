«С каждым днем все лучше»: племянник Тарасовой рассказал о ее самочувствии Племянник Тарасовой заявил, что на следующей неделе ее должны выписать

Самочувствие заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой с каждым днем становится все лучше, заявил в беседе с изданием Sport24 ее племянник Алексей. По его словам, бывшая фигуристка кажется бодрой и скоро ее должны выписать из больницы.

Самочувствие с каждым днем все лучше. Настроение тоже бодрое. <...> Скоро ее выпишут. На следующей неделе уже должна быть дома, — отметил Тарасов.

Ранее сообщалось, что 15 апреля Тарасову экстренно госпитализировали из-за последствий ОРВИ. Критическая стадия миновала, и сейчас тренер идет на поправку. По данным источника, в последние годы она испытывает серьезные проблемы со здоровьем, а из-за хронических болей в спине и суставах вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

До этого Тарасова заявила, что ее коллеге Евгению Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода фигуристов Софии и Никиты Сарновских из академии Плющенко в группу к Этери Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то ему необходимо задуматься.