Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 13:27

«С каждым днем все лучше»: племянник Тарасовой рассказал о ее самочувствии

Племянник Тарасовой заявил, что на следующей неделе ее должны выписать

Татьяна Тарасова
Подписывайтесь на нас в MAX

Самочувствие заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой с каждым днем становится все лучше, заявил в беседе с изданием Sport24 ее племянник Алексей. По его словам, бывшая фигуристка кажется бодрой и скоро ее должны выписать из больницы.

Самочувствие с каждым днем все лучше. Настроение тоже бодрое. <...> Скоро ее выпишут. На следующей неделе уже должна быть дома, — отметил Тарасов.

Ранее сообщалось, что 15 апреля Тарасову экстренно госпитализировали из-за последствий ОРВИ. Критическая стадия миновала, и сейчас тренер идет на поправку. По данным источника, в последние годы она испытывает серьезные проблемы со здоровьем, а из-за хронических болей в спине и суставах вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

До этого Тарасова заявила, что ее коллеге Евгению Плющенко «нужно сделать выводы» после ухода фигуристов Софии и Никиты Сарновских из академии Плющенко в группу к Этери Тутберидзе. По ее словам, если от тренера то и дело уходят спортсмены, то ему необходимо задуматься.

Спорт
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
госпитализации
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.