Отец умершей от атаки ВСУ девочки в Туапсе пытался спасти ее

Отец 14-летней девочки, пропавшей после атаки ВСУ в Туапсе, до последнего пытался спасти дочь из охваченного огнем здания, рассказал РИА Новости сосед семьи Альберт Абаджев. По его словам, мужчина покинул горящий дом последним, прочесывая комнаты в поисках ребенка.

Он пытался найти, достать, но там уже, как я понял, не представлялось это возможным, он вышел из дома последним, — поделился сосед.

До этого очевидцы помогли выбраться из разрушенной постройки матери и ее пятилетней дочери, однако старшую девочку обнаружить не удалось. Местные жители и соседи не остались в стороне и до самого утра помогали главе семьи и экстренным службам расчищать завалы на пепелище.

Несмотря на масштабные разрушения и сильный пожар, поиски тела подростка на месте происшествия продолжаются. Абаджев отметил, что в момент трагедии все действовали оперативно, но огонь распространялся слишком быстро.

Ранее сообщалось, что в Туапсе спасатели и волонтеры разбирают завалы жилого дома, пострадавшего из-за ночной атаки беспилотника ВСУ. Под обломками может находиться 14-летняя девочка. Ее считают погибшей.