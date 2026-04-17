17 апреля 2026 в 17:10

Отец умершей от атаки ВСУ девочки в Туапсе пытался спасти ее

Фото: РИА Новости
Отец 14-летней девочки, пропавшей после атаки ВСУ в Туапсе, до последнего пытался спасти дочь из охваченного огнем здания, рассказал РИА Новости сосед семьи Альберт Абаджев. По его словам, мужчина покинул горящий дом последним, прочесывая комнаты в поисках ребенка.

Он пытался найти, достать, но там уже, как я понял, не представлялось это возможным, он вышел из дома последним, — поделился сосед.

До этого очевидцы помогли выбраться из разрушенной постройки матери и ее пятилетней дочери, однако старшую девочку обнаружить не удалось. Местные жители и соседи не остались в стороне и до самого утра помогали главе семьи и экстренным службам расчищать завалы на пепелище.

Несмотря на масштабные разрушения и сильный пожар, поиски тела подростка на месте происшествия продолжаются. Абаджев отметил, что в момент трагедии все действовали оперативно, но огонь распространялся слишком быстро.

Ранее сообщалось, что в Туапсе спасатели и волонтеры разбирают завалы жилого дома, пострадавшего из-за ночной атаки беспилотника ВСУ. Под обломками может находиться 14-летняя девочка. Ее считают погибшей.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

