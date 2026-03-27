«Крысиная игра»: политолог о последствиях расследования для Фицо

Политолог Самонкин: оппозиция не сможет отстранить Фицо от власти

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Оппозиция не сможет сместить премьер-министра Словакии Роберта Фицо на фоне начатого расследования, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, методы политического шантажа со стороны конкурентов свидетельствуют лишь о их беспомощности.

На самом деле [провокации против Фицо] бесполезны. Если оппозиция начинает говорить угрозами, подавать судебные иски и применять тактику внешних сил, говоря, что в стране нет демократии, диктатура в лице Фицо, значит, они не могут политически конкурировать. Тем более заручиться поддержкой народа в этом отношении. Если применяются грязные методы политического шантажа, это значит, что у оппозиционеров нет никаких козырей, чтобы как-то отстранить действующую власть или попытаться совершить какие-то действия незаконного характера. Эта крысиная игра в Евросоюзе продолжается достаточно давно. Все те политики, которые неугодны элитам или слишком смелые, всегда попадают либо под санкции, либо под какие-то нелепые статьи или внимание прессы, — пояснил Самонкин.

Ранее глава оппозиционной партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грелинг сообщил, что Фицо оказался под следствием. По его словам, оппозиция обвинила премьер-министра в государственной измене после того, как он прекратил аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Роберт Фицо
Евросоюз
Словакия
расследования
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
