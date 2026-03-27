Школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы за день до олимпиады В Москве школьник выпал из окна гостиницы «Вега Измайлово» за день до олимпиады

Школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово» на востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, 17-летний юноша приехал в столицу, чтобы принять участие в олимпиаде по информатике для одиннадцатиклассников.

Соревнования должны были состояться завтра, 28 марта. Предварительно, мальчик погиб на месте. На место ЧП приехали следователи районного отдела. Им предстоит установить все подробности трагедии.

Ранее житель Санкт-Петербурга выпал из окна общежития на улице Жени Егоровой. Погибшему был 21 год. При падении молодой человек ударился о козырек и железные прутья, после чего ему оторвало голову. Как утверждают соседи погибшего, петербуржец вел асоциальный образ жизни.

В Домодедово до этого юноша сорвался с 16-го этажа во время мытья окон в доме на улице Гагарина и выжил. 17-летний мальчик получил закрытые переломы обеих бедренных костей. Предварительно, подросток упал в сугроб, именно это смягчило удар. Пострадавшего госпитализировали, медики смогли стабилизировать его состояние.