Пакистан и Афганистан «опоздали» с возобновлением боев на границе Пакистан и Афганистан возобновили бои на границе после праздничного перемирия

Боевые действия возобновились на афгано-пакистанской границе после истечения временного перемирия, принятого 18 марта, сообщает Associated Press со ссылкой на афганские власти. По предварительной информации, пакистанские солдаты выпустили десятки снарядов по районам Нарай и Саркано. Перемирие должно было завершиться 20 марта.

В результате погибли два мирных жителя, еще восемь человек получили ранения. Афганские пограничники открыли ответный огонь, отчитавшись об уничтожении трех пакистанских военных постов и гибели одного военнослужащего.

Перемирие было объявлено перед мусульманским праздником Ид аль-Фитр при посредничестве трех стран — Саудовской Аравии, Турции и Катара. Ему предшествовал период эскалации, начавшийся в конце февраля. Тогда пакистанская авиация ударила по территории Афганистана.

Пакистан на пять дней приостановил военную операцию «Газаб лил-Хак» против террористических ячеек на территории Афганистана. Перемирие вводилось по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции.