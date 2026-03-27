В РСТ дали советы, как безопасно посетить концерт за границей

Билеты на концерты за рубежом рекомендуется оформлять через туристические компании, заявил «Москве 24» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, такие фирмы помогают подготовиться к разным культурным и спортивным мероприятиям за пределами страны.
Туркомпании могут легально организовать покупку билетов различных категорий, когда проходят гастроли, футбольные матчи, теннисные турниры и концерты. Причем приобретать все нужно заранее, как только появились билеты, поскольку на мировые крупные события большой спрос, — посоветовал Горин.
С афишей мероприятий на весь летний сезон можно ознакомиться заранее — преимущество в том, что такие события анонсируются заблаговременно. При этом воспользовавшись услугами туркомпаний, отчасти удастся сэкономить. У некоторых из них есть специальные условия, пояснил эксперт.
Он добавил, что крупные турфирмы обычно имеют договоренности с концертными компаниями, агентствами и театрами. Поэтому подобные туры не сопряжены с рисками.
Ранее в РСТ посоветовали обратиться к туроператору и предоставить ему пакет документов, чтобы получить компенсацию за тур, несостоявшийся из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Там уточнили, что возврат денег предусмотрен для уже оплаченных путевок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт.