«Утекали миллиарды»: Орбан раскрыл детали дела о «золотом конвое» Киева Орбан: миллиарды долларов утекали с Украины через Венгрию на Запад

Миллиарды долларов непрерывно переправлялись с Украины на Запад через территорию Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, расследование перевозки денег показало, что средства шли не только с Запада на Украину, но и в обратном направлении.

Расследование дела об украинском золотом конвое также показало, что деньги текли не только с Запада на Украину, но и обратно, то есть миллиарды долларов непрерывно переправлялись из нищей Украины на Запад через Венгрию, — сказал он.

По словам премьера, значительную часть средств отправили в Америку. Он также связал эти потоки с поддержкой проворных политических сил в США, в том числе Демократической партии.

Зеленский предоставлял деньги проукраинскому кандидату на президентских выборах в США против Дональда Трампа. Для <…> Зеленского нет ничего дорогого, он платит тем, кто готов поддержать войну на Украине, украинским золотом и долларами, — подчеркнул Орбан.

Ранее в Венгрии задержали семь граждан Украины, включая бывшего генерала спецслужб, при перевозке из Австрии на Украину $40 млн (3,23 млрд рублей), €35 млн (3,28 млрд рублей) и девяти килограммов золота. Все задержанные были депортированы.