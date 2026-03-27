27 марта 2026 в 15:16

«Сами себя снабжаем»: Медведев оценил темпы производства оружия и техники

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
России удалось добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники и средств поражения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, страна сама снабжает себя всем необходимым. В противном случае Москва бы не смогла противостоять всему западному миру.

Мы сумели добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники, средств поражения. Ну иначе мы просто не смогли бы вести конфликт, потому что на стороне нашего противника воюет весь западный мир, а мы сами себя снабжаем всем, — констатировал Медведев.

Ранее сообщалось, что НАТО признала слабость перед российским оружием. Военный блок понял это на закрытой встрече Альянса в Вильнюсе. Также в НАТО заметили успешное развитие экономики РФ в условиях конфликта.

До этого в Госдуме раскрыли, сколько у России осталось времени для предотвращения войны со странами НАТО. Член комитета по обороне Виктор Соболев считает, что это займет четыре года. Парламентарий отметил, что Европа готовится к войне с РФ.

