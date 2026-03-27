27 марта 2026 в 14:25

Джабаров раскрыл вероятных поджигателей Русского дома в Праге

Русский дом в Праге подожгли украинские беженцы, заявил сенатор Владимир Джабаров в ходе пресс-конференции РИА Новости на тему «Преступления украинских неонацистов против военнопленных». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, европейцы «приютили негодяев» и теперь им следует ожидать терактов и поджогов их домов.

Я уверен, что это сделали именно те беженцы с Украины, которые переселились в страны западной Европы, — сказал Джабаров.

Ранее МИД Чехии осудил нападение на Русский дом в Праге. В ведомстве подчеркнули, что такова позиция по нападениям на любые объекты.

Русский дом, действующий при поддержке Россотрудничества, 27 марта забросали несколькими «коктейлями Молотова». Неизвестные использовали три бутылки с зажигательной смесью. В результате происшествия пострадавших не было, однако окна библиотеки и фасад здания получили повреждения.

Молдавия до этого официально утвердила решение о денонсации договора с Россией о деятельности Русского дома в Кишиневе. Документ был подписан президентом страны Майей Санду. Ожидается, что процесс юридического оформления этого решения будет завершен на национальном уровне.

