Власти вмешались в отечественную индустрию компьютерных игр Шадаев заявил о подготовке комплекса мер по развитию индустрии компьютерных игр

Минцифры России разработало комплекс мер по развитию отечественной индустрии компьютерных игр, заявил глава ведомства Максут Шадаев. По его словам, которые передает РИА Новости, планируется создать для разработчиков игр специальный режим применения существующих льгот для IT-сектора.

Министр отметил, что разработчики часто вынуждены регистрировать свои проекты на иностранные юридические лица, чтобы иметь возможность принимать платежи от пользователей за рубежом. Чтобы решить эту проблему, ведомство предлагает разрешить таким компаниям включать игры в реестр отечественного программного обеспечения.

Предлагается предоставить таким разработчикам возможность включать такие игры в реестр российского ПО, в случае если для российских пользователей эти игры будут поддерживаться и размещаться на IT-инфраструктуре внутри страны, — добавил Шадаев.

Ранее американский издатель и дистрибьютор 2K начал ограничивать доступ к своим играм для российских владельцев игровых приставок PlayStation. Первой под раздачу попала стратегия Civilization VI.