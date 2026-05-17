Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 мая 2026 года

17 мая — это 137-й по счету день 2026 года. До Нового года остается прожить еще 228 дней. Сегодня есть повод для празднования у промышленных альпинистов, верующих, последователей ЗОЖ, врачей и ценителей пиццы. Расскажем подробнее, какие праздники будем отмечать 17 мая 2026 года.

Какие праздники будут отмечать 17 мая верующие в России

Христиане в России 17 мая будут отмечать день памяти Пелагеи Заступницы. Эта святая жила в III веке и пострадала от козней императора Диоклетиана, известного своими гонениями на христиан. Из ее жизнеописания известно, что Пелагея решила связать свой жизненный путь с верой в Христа, однако ее хотели насильно выдать замуж за одного из приспешников правителя. В результате козней она погибла и после канонизации стала считаться покровительницей невинных девушек. Именно поэтому в народе ее прозвали Заступницей.

Кроме того, 17 мая православная церковь чтит память святых братьев Кирилла, Никиты, Исаакия, Климента и Никифора Алфановых. Считается, что именно они основали Сокольницкий монастырь в Великом Новгороде в конце XIV века.

К сожалению, до наших дней монастырь не уцелел, более того, археологам так и не удалось установить его точное местоположение. Известно лишь, что подворье находилось за Окольным валом Великого Новгорода в местности, которая носила название Красное поле. Монастырь снискал славу среди жителей окрестных селений благодаря тому, что там хранились мощи пятерых братьев-основателей, которые считались чудотворными.

Сегодня исследователям известна лишь дорога, которая вела к монастырским строениям. Она сохранилась из-за того, что после XVII века здесь находилось место казни для преступников, которых хоронили тут же в братских могилах.

Какие еще праздники будем отмечать 17 мая 2026 года

В разных странах мира 17 мая 2026 года будут отмечать еще ряд праздников. Расскажем о некоторых из них.

17 мая свой профессиональный праздник отмечают пульмонологи. Эти врачи специализируются на выявлении и лечении различных болезней дыхательных органов — легких, бронхов. Из-за неблагоприятной экологической обстановки в крупных городах и промышленных регионах важность их работы трудно переоценить. Особо значим вклад пульмонологов в восстановление здоровья пациентов, перенесших различные формы вирусных заболеваний, которые часто дают осложнения на органы дыхания.

Также сегодня День борьбы с артериальной гипертонией. Это одно из самых распространенных заболеваний в мире. К сожалению, малоподвижный образ жизни, загрязненный воздух, недосыпы, стрессы и слишком калорийная пища приводят к повышению давления. Чтобы избежать этого недуга, врачи рекомендуют больше двигаться, выбирать здоровую пищу и соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Кстати, о здоровом образе жизни точно знают те, кто будет сегодня отмечать День грецкого ореха. Недорогой, компактный, удобный, сытный продукт, которым можно украсить десерт или взять с собой в качестве перекуса в дорогу. А если немного постараться и сварить с грецкими орехами варенье, то можно во время каждого чаепития становиться чуть здоровее.

Не хотите к чаю варенья — сегодня можно отметить День вишневого коблера. Это разновидность пирога, в котором фрукты заливаются сверху тестом. Почти как шарлотка, только с вишней.

А еще гурманы сегодня могут закатить «пиццерийную вечеринку». Конечно, заказать различные виды пиццы можно через службы доставки, но намного интереснее будет приготовить пиццу каждому участнику праздника. Возможно, такое блюдо будет выполнено не по всем канонам итальянской кухни, зато это точно будет вкусно.

Во всем мире 17 мая 2026 года будут отмечать День виртуального помощника. Искусственный интеллект сегодня внедряется в различные сферы деятельности человека. С помощью виртуальных помощников можно управлять движением поездов, писать тексты, обучать детей и взрослых различным навыкам. Даже система умного дома сегодня — это не что иное, как виртуальный помощник человека.

А в России 17 мая профессиональный праздник отметят промышленные альпинисты. Для выполнения различных задач эти специалисты должны обладать хорошей подготовкой, уметь быстро и правильно реагировать на нештатные ситуации и, разумеется, не бояться высоты. Ну и конечно, всем известно, что наблюдать за работой промышленных альпинистов, которых нередко привлекают для клининга фасадов высотных зданий, любят домашние питомцы. К счастью, альпинисты тоже любят котиков и не упускают случая развлечь их во время работы.

Еще один интересный праздник сегодня — День барахольщика. Люди, выросшие в СССР и помнящие, что такое дефицит, пожалуй, до конца жизни будут оставаться плюшкиными. К счастью, сегодня мир изменился: нужную вещь почти всегда можно купить, одолжить у знакомых или взять напрокат. Поэтому идеальный способ отметить День барахольщика — выбросить ненужные вещи хотя бы с балкона, поставить туда стол и кресла и любоваться на город во время чаепития.

Какие исторические праздники и памятные даты выпадают на 17 мая

В этот день в мировой истории произошло множество значимых событий. Вот лишь некоторые из них.

1727 год — после смерти Екатерины I на российский престол вступил новый император, 11-летний сын царевича Алексея, внук Петра Великого, последний представитель Романовых по мужской линии Петр II. К сожалению, через три года юноша скончался от оспы, не оставив наследников.

1861 год — началось первое в мире международное путешествие туристической группы. Британский предприниматель Томас Кук организовал для клиентов своего турбюро поездку из Лондона в Париж.

1919 год — по указу властей Советов имущество Русской православной церкви было национализировано.

1929 год — американским сыщикам наконец удалось арестовать одного из самых знаменитых гангстеров в мире Аль Капоне. Несмотря на то, что разыскивали его прежде всего за бутлегерство во время сухого закона, поводом для ареста стало незаконное хранение оружия.

1954 год — по решению Верховного суда США расовая сегрегация в школьных учреждениях была признана незаконной.

2009 год — геймерам стала доступна первая версия новой компьютерной игры Minecraft, которая сегодня считается одной из самых популярных в мире.

В этот день родились:

1749 год — британский хирург, создавший противооспенную вакцину, Эдуард Дженнер.

1820 год — российский историк, автор монументального многотомного труда «История России с древнейших времен» Сергей Соловьев.

1904 год — французский актер, известный по фильмам «Двое в городе», «Кот», «Великая иллюзия», «Гром небесный», «День начинается», Жан-Алексис Монкорже, вошедший в историю мирового кинематографа под псевдонимом Жан Габен.

1936 год — американский актер, исполнитель ролей в лентах «Скорость», «Настоящая любовь», «Бойцовая рыбка», «Беспечный ездок», «Водный мир» Деннис Хоппер.

1941 год — советская актриса, сыгравшая яркие роли в картинах «Приключения Электроника», «Противостояние», «Мертвые души», «И это все о нем», Елизавета Никищихина.

1955 год — американский актер, исполнитель ролей в фильмах «Титаник», «Грань будущего», «Правдивая ложь», «Аполлон 13», «Ю-571» Билл Пэкстон.

Также мир в этот день покинули:

1510 год — итальянский живописец, автор работ «Рождение Венеры», «Весна», «Поклонение волхвов», «Паллада и Кентавр», «Искушение Христа» Сандро Боттичелли.

1727 год — первая российская императрица, супруга Петра Великого, Екатерина I.

1977 год — немецкий ученый, изобретатель электронного проектора, первый в мире человек, который смог увидеть атомы, Эрвин Мюллер.

1986 год — советская фигуристка в парном катании, шестикратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка, в паре с мужем Александром Горшковым сыгравшая значительную роль в изменении стиля танцев на льду, Людмила Пахомова.

