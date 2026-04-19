Дуров рассказал, какие стратегии 90-х повлияли на подходы к бизнесу Дуров заявил, что стратегии 90-х научили его планированию и управлению рисками

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что многие стратегические игры из 90-х научили его планированию и управлению рисками. Так он ответил на сообщение в соцсети Х сооснователя криптобиржи Coinbase Брайана Армстронга о личном игровом опыте в Starcraft и Civilization.

Игры научили меня планированию, таймингу, распределению ресурсов и управлению рисками, — подчеркнул Дуров.

Бизнесмен отметил, что играл в каждую классическую стратегию 90-х. Он назвал Warcraft 2, Capitalism, Age of Empires, Civilization. Кроме того, по словам Дурова, он выигрывал деньги в местных турнирах по StarCraft.

Ранее Дуров заявил, что на разработку системы Евросоюза для проверки возраста пользователей в социальных сетях потратили более года и €4 млн (357 млн рублей), однако она была взломана за 120 секунд. По его словам, механизм изначально уязвим «по замыслу», так как ошибочно доверяет устройству пользователя.

Кроме того, Дуров назвал шифрование WhatsApp «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей». Он добавил, что в итоге введены в заблуждение миллиарды пользователей.