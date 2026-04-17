Дуров сообщил о взломе европейской системы верификации возраста

Дуров раскритиковал систему ЕС для проверки возраста в соцсетях за €4 млн

На разработку системы Евросоюза для проверки возраста пользователей в социальных сетях потратили более года и €4 млн, однако она была взломана за 120 секунд, заявил в Telegram-канале Павел Дуров. По его словам, механизм изначально уязвим «по замыслу», так как ошибочно доверяет устройству пользователя.

ЕС хочет сделать обязательную проверку удостоверений личности для всех, кто пользуется соцсетями, и запретить доступ к ним лицам младше 18 лет. С этой целью Еврокомиссия потратила более года на создание «приложения для возрастной верификации», которое ее председатель помпезно представил вчера. Сегодня это приложение взломали всего за две минуты, — написал Дуров.

По мнению основателя Telegram, создание подобного приложения может быть частью масштабной схемы по внедрению инструментов слежки под видом защиты данных. Он предположил, что после демонстративного взлома власти ЕС могут убрать приватность сервиса «ради демократии».

Чиновники официально представили проект лишь накануне, позиционируя его как безопасное решение для верификации. Теперь Дуров уверен, что уязвимость станет удобным поводом для спецслужб получить более глубокий доступ к личным данным граждан.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Telegram избегает сотрудничества с российскими властями, игнорируя значительный объем потенциально опасной информации, выявляемой на платформе. Пресс-секретарь президента отметил, что в связи с этим профильные ведомства принимают необходимые меры.