27 марта 2026 в 14:51

Украинские турбореактивные дроны атаковали Донецк

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины атакуют Донецк с применением турбореактивных беспилотных летательных аппаратов, сообщили в штабе обороны ДНР. На данный момент силы противовоздушной обороны занимаются подавлением дронов.

Донецк под атакой турбореактивных дронов противника, — говорится в сообщении.

Ранее украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаки на промышленную зону Череповца, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, силы противовоздушной обороны отражают налет, на месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в вечерние часы. За два часа над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа. Атака пришлась на период с 21:00 до 23:00 мск. Беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областями. Дежурные средства ПВО сработали оперативно, не допустив поражения гражданских объектов.

