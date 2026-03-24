Одна из ключевых артерий Донецка перекрыта до особого распоряжения Мэр Кулемзин объявил о перекрытии федеральной трассы Р-150 на время угрозы БПЛА

Движение по федеральной трассе Р-150 на участке от Донецка до Горловки временно перекрыли для пассажирских и грузовых перевозок из-за повышенной угрозы ударов украинских БПЛА, сообщил мэр областного центра Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По его словам, запрет будет действовать до особого распоряжения.

Администрация Донецка информирует о введении временного запрета на осуществление пассажирских и багажных перевозок автомобильным транспортом по федеральной автодороге Р-150 (участок Донецк — Ясиноватая — Горловка) до особого распоряжения, — говорится в сообщении.

Градоначальник подчеркнул, что на этом участке трассы существует повышенная опасность атак БПЛА. Он призвал местных жителей максимально ограничить передвижение по нему и пользоваться объездными путями через Енакиево и Макеевку.

Ранее обломки беспилотника ранили 16-летнюю девушку из Белгородской области. Инцидент случился во время массированной атаки ВСУ в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Пострадавшую доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой.