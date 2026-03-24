24 марта 2026 в 18:31

Одна из ключевых артерий Донецка перекрыта до особого распоряжения

Мэр Кулемзин объявил о перекрытии федеральной трассы Р-150 на время угрозы БПЛА

Движение по федеральной трассе Р-150 на участке от Донецка до Горловки временно перекрыли для пассажирских и грузовых перевозок из-за повышенной угрозы ударов украинских БПЛА, сообщил мэр областного центра Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По его словам, запрет будет действовать до особого распоряжения.

Администрация Донецка информирует о введении временного запрета на осуществление пассажирских и багажных перевозок автомобильным транспортом по федеральной автодороге Р-150 (участок Донецк — Ясиноватая — Горловка) до особого распоряжения, — говорится в сообщении.

Градоначальник подчеркнул, что на этом участке трассы существует повышенная опасность атак БПЛА. Он призвал местных жителей максимально ограничить передвижение по нему и пользоваться объездными путями через Енакиево и Макеевку.

Ранее обломки беспилотника ранили 16-летнюю девушку из Белгородской области. Инцидент случился во время массированной атаки ВСУ в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Пострадавшую доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Минпромторг расширил список машин для такси
Востоковед раскрыл риски Саудовской Аравии от участия в войне с Ираном
КСИР показал, кто «хозяин» в Ормузском проливе
ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Курской области
Умер исполнитель роли Д’Артаньяна в спектакле «Легенда о мушкетерах»
В США раскрыли, как связываются Вашингтон и Тегеран
Роспотребнадзор принял меры после обнаружения нового случая оспы обезъян
Шойгу объявил о готовности преодолеть «авантюру США» вместе со странами юга
Знаменитый экс-теннисист объяснил причину спада 18-летней Андреевой
В МИД России раскрыли, на чьих руках на самом деле кровь мирных россиян
Жених Лерчек рассказал о ее состоянии во время лечения от рака
Кроссовер снес курьера на электросамокате в Екатеринбурге
СК раскрыл новые детали взрыва в жилом доме в Севастополе
Военэксперт раскрыл цель провокаций США и Израиля в войне с Ираном
«Эстонская реакция»: военэксперт о панике ВСУ из-за выхода РФ к Запорожью
Звезда итальянской эстрады умер на 92-м году жизни
На Украине подсчитали, сколько километров осталось ВС России до Запорожья
Пищевое отравление не пустило Собчак в Милан
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

