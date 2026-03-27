США и Израиль нанесли удар по жилому району в иранском Куме

Шесть человек погибли при ударе США и Израиля по жилому району в Куме, заявил заместитель начальника службы безопасности одноименной провинции. По его словам, которые передает агентство Tasnim, число пострадавших уточняется.

В результате американо-сионистской атаки на три объекта гражданской инфраструктуры <...> подтверждена гибель шести человек, — сказал чиновник.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что несколько человек погибли в иранском Ширазе из-за мин, замаскированных под рыбные консервы. Такие взрывные устройства были сброшены с военных самолетов Израиля и США. Сотрудники служб безопасности стали собирать эти устройства и призвали граждан не трогать подозрительные предметы.

До этого в иранском Министерстве культуры заявили, что 108 исторических памятников в Иране оказались повреждены из-за атак США и Израиля. Подавляющее большинство разрушений зафиксировано в Тегеране, где пострадали 60 объектов культурного наследия. Кроме того, повреждения получили достопримечательности в Исфахане и курдских регионах республики.