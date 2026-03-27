27 марта 2026 в 09:28

США и Израиль нанесли удар по жилому району в иранском Куме

Шесть человек погибли при ударе США и Израиля по жилому району в Куме

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press
Шесть человек погибли при ударе США и Израиля по жилому району в Куме, заявил заместитель начальника службы безопасности одноименной провинции. По его словам, которые передает агентство Tasnim, число пострадавших уточняется.

В результате американо-сионистской атаки на три объекта гражданской инфраструктуры <...> подтверждена гибель шести человек, — сказал чиновник.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что несколько человек погибли в иранском Ширазе из-за мин, замаскированных под рыбные консервы. Такие взрывные устройства были сброшены с военных самолетов Израиля и США. Сотрудники служб безопасности стали собирать эти устройства и призвали граждан не трогать подозрительные предметы.

До этого в иранском Министерстве культуры заявили, что 108 исторических памятников в Иране оказались повреждены из-за атак США и Израиля. Подавляющее большинство разрушений зафиксировано в Тегеране, где пострадали 60 объектов культурного наследия. Кроме того, повреждения получили достопримечательности в Исфахане и курдских регионах республики.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам
Джейкоб из «Сумерек» объявил, что станет отцом
ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
«Братья не по крови, а больше!» Боец СВО о фронте и возврате к мирной жизни
«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах
Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США
Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге
Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США
Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием
Афганистан заинтересовался российским топливом
Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ
Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства
Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом
Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники
Ванная как граница дня: переход от активности к отдыху
Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию
Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост
Аналитик указал на ловушку для США в Иране
Назван процент россиян, доверяющих Путину
Россия ответила на выпад Румынии о появлении мин в Черном море
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

