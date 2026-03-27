Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 10:35

Япония ужесточит правила получения гражданства с 1 апреля

Япония ужесточит правила получения гражданства с 1 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Япония ужесточит правила получения гражданства с 1 апреля, заявил министр юстиции Хироси Хирагути. По его словам, которые приводит РИА Новости, минимальный срок проживания в стране увеличат с пяти до 10 лет.

Речь идет о пересмотре требований, предусматривающем, что в принципе необходимо проживать в Японии не менее 10 лет, — сказал министр.

Помимо этого, увеличится период проверки налоговых выплат — с одного до пяти лет. Также кандидатов будут проверять на совместимость с местным обществом, в частности, на использование японского языка в бытовых ситуациях.

Ранее сообщалось, что Госдеп снизил плату за отказ от гражданства США на 80%. Теперь она составит $450 (36 тыс. рублей) вместо с $2350 (188 тыс. рублей). Размер сбора увеличили в 2015 году ввиду резко возросшего числа обращений.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому срок действия особого порядка приема документов от жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей для получения российского гражданства стал бессрочным. Действовавшее ограничение было отменено.

Япония
гражданства
новые правила
изменения
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.