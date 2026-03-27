27 марта 2026 в 10:32

Аналитик указал на ловушку для США в Иране

Аналитик Слебода: США попали в ловушку в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конфликт на Ближнем Востоке перешел в стадию затяжной войны на истощение, что создает риски для США из-за ограниченных запасов боеприпасов, заявил в эфире YouTube-канала аналитик Марк Слебода. По его оценке, текущая динамика боевых действий снижает вероятность дипломатического урегулирования.

США действуют исходя из карикатурного представления обо всех своих противниках — Иране, а также России и Китае. Так называемые эксперты, которые информируют правительство США об этих странах, <...> это антииранские, антироссийские, антикитайские идеологи, чьи взгляды на реальное положение дел в этих странах крайне искажены, — сказал Слебода.

Аналитик также указал, что США оказались в сложной ситуации, которая ранее прогнозировалась рядом экспертов. Боевые действия, по его словам, приобрели характер длительного противостояния с применением дальнобойных средств поражения.

Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Сет Моултон заявил, что президент США Дональд Трамп проигрывает развязанную им в Иране войну и вынужден обращаться к Китаю за помощью в разблокировании Ормузского пролива. По его оценке, действия американского лидера привели к тому, что США оказались в уязвимом положении. Если бы Трамп мог остановить войну «сегодня вечером», ему бы пришлось вести переговоры с Ираном об открытии «закрытого им пролива», подчеркнул он.

