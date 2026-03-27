27 марта 2026 в 11:53

Аракчи подсчитал количество иранских школ, разрушенных с начала войны

Аракчи: более 600 школ были разрушены в Иране с начала конфликта

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи Глава МИД Ирана Аббас Аракчи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Более 600 школ по всему Ирану были разрушены или получили повреждения, а число погибших и пострадавших учеников и учителей превысило тысячу с начала конфликта, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, выступая на дебатах в Совете по правам человека ООН. Дипломат возложил ответственность за эти потери на США и Израиль.

Более 600 школ были разрушены или повреждены по всему Ирану и более 1000 учеников и учителей погибли или получили ранения в результате действий агрессоров, — сказал он.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая на дебатах в Совете по правам человека, заявил, что расследование удара по школе для девочек в иранском Минабе нужно завершить максимально оперативно, а результаты сделать достоянием общественности. Дипломат отметил, что высокопоставленные представители Соединенных Штатов уже проинформировали о начале проверки по данному инциденту.

Кроме того, Аракчи квалифицировал атаку на начальную школу для девочек в Минабе, жертвами которой стали свыше 140 учениц, как военное преступление и массовое убийство. Министр также подчеркнул, что нынешние действия Тегерана представляют собой меру самообороны.

Иран
школы
Аббас Аракчи
разрушения
