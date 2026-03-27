Жителей Иркутской области обвинили в организации подпольных азартных игр

Жителям Иркутской области предъявили обвинение в организации подпольных азартных игр, сообщает Angarsky. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 россиян.

Сообщается, что незаконные игорные заведения располагались в нескольких зданиях в Иркутске. Для мероприятия были закуплены профессиональный покерный стол, карты, фишки и другие необходимые атрибуты.

Игорные точки работали поочередно, а прибыль участники схемы делили между собой в равной степени. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли все игровое оборудование и наложили арест на имущество обвиняемых.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в 2025 году закрыли 34 незаконных игорных клуба. Всего по фактам нелегальной организации азартных игр возбудили 29 уголовных дел.