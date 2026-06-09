Президент Украины Владимир Зеленский, называвший украинский народ своими «козырями», фактически спустил его в «казино войны», а ставки выросли до залогов будущего страны на поколения вперед, заявила в своем Telegram-канале представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат обратила внимание на слова Зеленского о том, что у него были живые люди — смелые и умные граждане, которые являются главными картами Украины.

Ключевые слова — были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию «смелых» и «умных», Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки. Война для него — казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов, — написала Захарова.

Она также сравнила Зеленского с загнанным в угол наркоманом, который в очередной раз прибежал к покровителям за новой дозой. В Лондоне он снова требует больше денег, оружия и пушечного мяса, подчеркнула дипломат. По словам Захаровой, Офису Зеленского на Банковой уже «нечем банковать» — заложено все на несколько поколений вперед.

Ранее представитель МИД России заявила, что террористические атаки Киева сопровождаются лицемерными рассуждениями Зеленского о стремлении к миру во время его зарубежных визитов и в «открытых письмах». Дипломат подчеркнула, что ударами по пассажирским поездам Киев в очередной раз демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права.