Появилось видео с судебного заседания по делу Чекалиных

В Гагаринском районном суде Москвы началось судебное заседание по делу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее бывшего мужа и бизнес-партнера Артема Чекалина, передает корреспондент NEWS.ru. В Сети опубликовали кадры из зала суда.

Лерчек и ее бывшему мужу предъявлены обвинения в незаконном выводе крупной суммы денег за границу. По версии следствия, речь идет о 251,5 млн рублей, которые были переведены на счета иностранной компании, зарегистрированной в ОАЭ. Сама блогер свою причастность к инкриминируемым деяниям отрицает.

Ранее Лерчек поделилась с подписчиками подробностями своего состояния после старта курса иммунной терапии. По словам звезды, она сохраняет хорошее настроение и пока не сталкивалась с типичными побочными эффектами медицинских манипуляций. Кадры выложил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

Тем временем стало известно, что суд принял документы о погашении задолженности Лерчек перед бюджетом. По словам представителя блогера Максима Курносова, на сегодняшний день контент-мейкер не имеет обязательств перед налоговой. Известно, что задолженность составляла более 175 млн рублей.