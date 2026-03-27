27 марта 2026 в 11:57

Иран получил от России еще одну крупную партию гумпомощи в 313 тонн

Ил-76 МЧС РФ
Россия передала Ирану уже вторую партию гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По данным ведомства, общий объем составил 313 тонн. В партию вошли преимущественно лекарственные препараты, передает РИА Новости.

Представители МЧС России передали иранской стороне в рамках гуманитарной помощи Исламской Республике Иран вторую крупную партию лекарственных препаратов. 313 тонн медикаментов доставили железнодорожным транспортом в город Астара, где их передали уполномоченным представителям правительства Ирана, — говорится в сообщении.

В МЧС России подчеркнули, что успешно провести операцию удалось благодаря поддержке азербайджанской стороны, которая оказала содействие в реализации гуманитарной миссии. Также было отмечено, что ранее через территорию Азербайджанской Республики был организован вывоз российских граждан, покинувших зону конфликта наземным путем.

До этого посольство России в Тегеране выразило благодарность правительству Ирана и Азербайджану за помощь в вывозе сограждан с территории Исламской Республики. Дипломаты подчеркнули, что сотрудники МЧС РФ также оказали содействие в данном вопросе.

