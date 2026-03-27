Семейный вечер у телевизора принес женщине 97 млн рублей

Жительница штата Северная Каролина выиграла в лотерею $1,2 млн (примерно 97 млн рублей) благодаря многолетней семейной традиции, сообщает UPI. Кэти Лопес из города Ньюпорт рассказала, что каждым вечером они с матерью смотрят телеигру «Колесо фортуны».

Именно эта привычка подтолкнула ее к участию в онлайн-лотерее, созданной по мотивам популярного шоу, где она сделала ставку в размере 50 центов (около 41 рубля). Свой выигрышный билет Лопес приобрела 23 февраля. Когда она осознала произошедшее, ее первой мыслью было, не снится ли ей это, а сам момент победы она описала как состояние глубочайшего шока.

Новоявленная миллионерша уже определилась с тем, как распорядится неожиданно свалившимся на нее состоянием. По словам женщины, всю выигранную сумму она намерена потратить на своих родственников.

Ранее жительница Норильска выиграла почти 37 млн рублей, купив лотерейный билет на сумму, оставшуюся после покупки авиабилетов на деньги мужа. Женщина стала обладательницей многомиллионного суперприза в 333848-м тираже лотереи «Рапидо Про».