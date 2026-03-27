Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 11:50

В Красноярске простились с погибшим во время плановой операции депутатом

Подписывайтесь на нас в MAX

Заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, депутата от партии «Единая Россия» Юрия Швыткина похоронили на Бадалыкском кладбище в Красноярске, сообщает ТАСС. С ним пришли проститься сотни людей, держа в руках букеты цветов. В честь парламентария почетный караул дал оружейный салют.

Швыткин работал в нижней палате парламента с осени 2016 года. В мае-сентябре 2024 года он в качестве добровольца принимал участие в СВО. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и тремя орденами Мужества.

О смерти Швыткина ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал кончину парламентария невосполнимой потерей. Спикер ГД также подчеркнул, что депутат запомнится всем скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член партии «Родина» Алексей Журавлев охарактеризовал ушедшего из жизни Швыткина как истинного боевого офицера. Аарламентарий подчеркнул, что награды, полученные его коллегой за время службы, свидетельствуют о его преданности родине.

депутаты
похороны
Красноярск
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Киевом резко обмелело водохранилище
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
Эксперты предупредили о глобальном голоде из-за конфликта вокруг Ирана
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Врач предупредил, какие опасные состояния маскируются под панические атаки
В Россотрудничестве раскрыли новые детали атаки на Русский дом в Праге
Ночной режим: как интерьер помогает телу отключиться
Свадебные салоны приготовили неприятные «сюрпризы» для невест
Жителей Иркутской области обвинили в организации подпольных азартных игр
Почему не работает WhatsApp 27 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
В АТОР оценили потери туротрасли из-за войны на Ближнем Востоке
Иран получил от России еще одну крупную партию гумпомощи в 313 тонн
Аракчи подсчитал количество иранских школ, разрушенных с начала войны
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.