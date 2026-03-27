В Красноярске простились с погибшим во время плановой операции депутатом

Заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, депутата от партии «Единая Россия» Юрия Швыткина похоронили на Бадалыкском кладбище в Красноярске, сообщает ТАСС. С ним пришли проститься сотни людей, держа в руках букеты цветов. В честь парламентария почетный караул дал оружейный салют.

Швыткин работал в нижней палате парламента с осени 2016 года. В мае-сентябре 2024 года он в качестве добровольца принимал участие в СВО. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и тремя орденами Мужества.

О смерти Швыткина ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал кончину парламентария невосполнимой потерей. Спикер ГД также подчеркнул, что депутат запомнится всем скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член партии «Родина» Алексей Журавлев охарактеризовал ушедшего из жизни Швыткина как истинного боевого офицера. Аарламентарий подчеркнул, что награды, полученные его коллегой за время службы, свидетельствуют о его преданности родине.