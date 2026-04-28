Россиянам назвали условие владения недвижимостью с 16 лет Депутат Панеш: работа по договору позволяет владеть недвижимостью с 16 лет

Заключение брака или работа по трудовому договору предоставляют возможность владеть недвижимостью с 16 лет, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, также могут признать дееспособными до достижения совершеннолетия.

Закон предусматривает два исключения, когда гражданин может стать полноправным владельцем недвижимости до 18 лет. Первое — вступление в брак до совершеннолетия. Второе — эмансипация: подросток, достигший 16 лет, работающий по трудовому договору или занимающийся предпринимательством, может быть объявлен полностью дееспособным по решению органов опеки или суда, — сказал Панеш.

