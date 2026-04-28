28 апреля 2026 в 03:20

Россиянам назвали условие владения недвижимостью с 16 лет

Депутат Панеш: работа по договору позволяет владеть недвижимостью с 16 лет

Заключение брака или работа по трудовому договору предоставляют возможность владеть недвижимостью с 16 лет, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, также могут признать дееспособными до достижения совершеннолетия.

Закон предусматривает два исключения, когда гражданин может стать полноправным владельцем недвижимости до 18 лет. Первое — вступление в брак до совершеннолетия. Второе — эмансипация: подросток, достигший 16 лет, работающий по трудовому договору или занимающийся предпринимательством, может быть объявлен полностью дееспособным по решению органов опеки или суда, — сказал Панеш.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в ситуации с досрочным погашением ипотеки выгоднее всего сокращать срок кредита. По словам парламентария, такой шаг позволяет сэкономить на процентах больше, чем уменьшение ежемесячного платежа.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
